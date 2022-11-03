本土劇女星陳仙梅曾為了家庭淡出螢光幕7年，2021年才復出拍戲，時常在社群平台分享生活。未料，今（3日）她自爆在國道發生交通事故，所幸沒有造成傷亡。

陳仙梅3日在臉書發文透露，在高速公路發生小擦撞，還好毫髮無傷，「但事故後在高速公路下車，好害怕被撞啊...」同時，她慶幸意外發生在下戲後，不會耽誤到後面的工作，樂觀地喊話：「噹噹噹，壞運去！好運來～」

演藝圈星友陳熙鋒、方馨、范瑞君等人紛紛留言關心，大批網友也給予祝福：「要很小心呀！一切平安順利」、「壞運氣撞掉了。接下來就是戲約不斷了」、「還好沒有事，準備有更好的事要產生喔」。

據悉，陳仙梅3日下午5點多開著黑色休旅車，行駛國道1號北上35公里泰山路段，因下班時間車流眾多，一名小客車男駕駛疑沒拿捏好安全車距，不慎撞到陳仙梅的車輛，兩人的酒測值均為零，警方正在調查詳細的肇事原因。