陳仙梅剪了俐落短髮。（民視提供）

陳仙梅原本造型是翁倩玉頭。（民視提供）

陳仙梅出道30年，第一次剪去長髮是27年前拍瓊瑤的《一簾幽夢》，那時她演一個叛逆的少女，時隔27年，為了民視8點檔《市井豪門》中幹練的總經理「邱玉英」，再度剪掉27公分長髮。她說自己的頭髮很多，頭也很大，加上有自然捲又粗，所以總覺得自己的短髮很澎很不好看，也就沒有嘗試了。

陳仙梅表示，造型師本來把她的造型打造成 「翁倩玉頭」 ，後來她覺得可以給自己一次機會，試試看短髮的鮑伯頭。剪髮前她很怕自己會哭，也昭告天下：「我要去剪頭髮了！」幸好最後沒有哭出來，但經過造型師的打理後，發現頭髮沒有想像中難看，很開心自己突破了自己。

因為事先跟兩個兒子打預防針，說媽媽要去剪頭髮，她剪完頭髮一回到家，兩個小孩直奔過來對她說「媽媽你好漂亮」，但隔天小兒子就說「媽媽其實我最喜歡你的長髮」，讓她哭笑不得。但她說自己洗髮後，發現短髮也太棒了，洗加吹一下子就好了，難怪很多人都說剪了短髮就回不去了。