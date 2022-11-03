南韓梨泰院上月29日發生大規模踩踏事件，造成156人死亡，逾300人輕重傷，嚴重踩踏事件震驚國際，這也讓藝人陳仙梅憶起25年前參加麥可傑克森演唱會時，和弟弟被搖滾區推擠的「人浪」衝散，更看到缺氧的粉絲被接力抬出，至今回想起來仍心有餘悸。

陳仙梅25年前和弟弟朝聖麥可傑克森演唱會，兩人位置在最貴的搖滾區，當時擠到前胸貼後背，腳離地還能直挺挺立著，就可以想像人潮有多多，甚至像海浪一樣，往哪邊倒就被擠壓往那個方向，原本和弟弟手牽手併肩站著，卻被「人浪」硬生生分開，最後距離遠到看不見彼此，讓她除了害怕自己處境之外，也擔心弟弟安危。

陳仙梅表示當時人擠到呼吸不到空氣，一度感到暈眩，接著就看到許多人因為缺氧被抬到頭頂，然後靠著粉絲接力將人抬出去，雖然消防水柱不斷往人群噴水降溫，但卻聽到尖叫聲四起，這時內心感到相當恐懼的她，已經分不清是對麥可的熱情，還是被擠壓到恐懼發出的慘叫聲，坦言這是完全沒想像過會發生的狀況。

陳仙梅更回起年輕時去萬年冰宮溜冰時，也發生過跟梨泰院一樣的「堆疊」狀況，當時溜冰跌倒後，後面的人因為事發突然煞不住，全部往她身上壓，最後竟堆成一座「小山」，好在當時胸部以上沒被壓住，加上旁邊立即有人幫忙將人群抬開，才避免憾事發生，對此，她則是藉自身經驗提醒所有人「做任何事都能保持警覺性，能從這事件得到些警訊」。