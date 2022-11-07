曾沛慈（左）昨邀黃偉晉擔任演唱會嘉賓。（亞神音樂提供）

曾沛慈相隔1080天舉辦個唱，「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」演唱會昨（6日）在華山Legacy登場，嘉賓黃偉晉驚喜合唱〈怎麼能這樣〉。黃偉晉自出道以來多次表達非常崇拜她，這次受邀「有種被崇拜的人點名、翻牌感覺」，曾沛慈則自曝為了黃偉晉捨棄自己的先生，笑說：「我最初本來想問先生願不願意上台彈吉他，但後來決定邀請你來，你是我首位在Legacy邀請的嘉賓，贏我先生耶。」而曾沛慈的父母、先生、婆婆等眾親友也都到場支持。

曾沛慈昨以輕鬆搖曳的姿態演唱〈下凡〉及〈三分鐘熱度〉2首輕快歌曲揭幕，引領著全場1100名觀眾進入自在舒服的演唱會氣氛裡。此次歌單排列極富巧思，曾沛慈對歌迷說：「你們一定猜不到，這次歌單是用『包心粉圓』的方式安排的。」隨即解釋包心粉圓有夾心有層次，而這次曲目順序也是新、舊歌交替。這份「包心粉圓歌單」對曾沛慈來說很有意義，「以前的歌就是土壤和養分，養出了現在很棒的新歌，希望大家可以細細品味這場演唱會」。

獻唱〈怎麼能這樣〉時黃偉晉現身合唱，引起全場觀眾尖叫歡呼，黃偉晉透露當初接到邀約時內心狂喜的，因自己一直很崇拜既會唱歌又會演戲的曾沛慈，這次受邀「好像有種被崇拜的人點名、翻牌的感覺，謝謝妳找我唱歌，我很珍惜每一次唱歌的機會」；演唱會後半段，曾沛慈透過〈Long Long Way〉、〈尋找〉等歌訴說自己內心最深處的感受，並將〈螢火蟲〉獻給讓她擁有快樂回憶的奶奶，最後則以〈我想對你好〉代替她想對歌迷們說的話，為演唱會完美收尾。