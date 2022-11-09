女星夏如芝因參演電視劇《星願》進入演藝圈，因外型古典優雅，被選中拍攝周杰倫MV《髮如雪》、《青花瓷》、《千里之外》等，是小有名氣的J女郎，她與男演員張捷於2020年結婚，兩人育有一女；夏如芝近日上節目提到曾因為沒工作到餐廳端盤子，正面心態被外界誇讚。

夏如芝日前上《命運好好玩》透露因在演藝圈接不到工作，所以到餐廳打工維生，她直言：「因為我的個性是屬於就覺得，我不想要在家裡面當米蟲，就算我今天可能已經有拍工作，有一些小小的知名度，可能已經有人認得你了，但我還是覺得說，我不能因為這樣子，然後就放棄自己要去做其他事情」。

她坦言只要有幾天沒有工作就會心慌，雖然心裡很想放假，「可是放個幾天就會覺得『不行，我還是想要工作』」，透露自己是閒不下來的類型，在家中待太久會覺得好像一直在吃家裡的，認為這樣不太好「我不想當米蟲」，她為此走出舒適圈去餐廳打工，當時除了粉絲，連記者都發現她當了明星還兼職，「粉絲還很可愛，他就真的是每天跑到你的餐廳來，只是點一個飲料，然後遞一張小紙條給你鼓勵」。

夏如芝透露曾到餐廳打工。（圖／命運好好玩 官方頻道 youtube）

有記者得知消息後詢問能否採訪她，夏如芝認為「我就覺得這個不是什麼了不起的事情，我覺得沒有必要拍，但是我只是希望就是，我還是覺得我是一個有能力的人，我想要賺錢，我不想要就是整天待在家裡面，因為我覺得本來就應該，不是說我今天是誰了，然後我就在那邊等，我沒有多了不起」，承認不喜歡賣慘。