女星Angelababy（baby，楊穎）昔日和男神黃曉明有過一段7年婚姻，離婚後她把重心放在工作，恢復單身反而變得更加忙碌，但9月、10月接連流出她崩壞的偷拍畫面，讓人感嘆可惜了她的高顏值；Angelababy不甩崩壞片，今（27日）分享換新髮色的影片，變回年輕時淺色頭髮，被粉絲大讚美回20歲。

Angelababy從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，有一張洋娃娃般的臉蛋，還有前凸後翹、婀娜多姿的身材，是許多粉絲心目中的女神，就算和黃曉明結婚、生子和離婚，人氣絲毫未減反而更多粉絲愛她；人紅是非多，9月和10月分別流出Angelababy崩壞影片，有叼菸也有臉垮沒氣質樣，造成瘋傳和討論。

Angelababy不甩崩壞片分享換新髮色的影片，變回年輕時淺色頭髮。（圖／摘自Angelababy 微博）

不過，Angelababy絲毫不被崩壞片或流言蜚語影響，今日她在微博上傳Vlog，原來她將深色髮色染成久違的淺色，記錄染髮的過程，不怕被看到還在做造型的模樣；最後一頭淺焦糖色長髮，還剪了空氣瀏海，整個人直接回春到20歲，並對粉絲們送上一個Wink，美得不像話。

Angelababy染髮Vlog立刻掀起網友暴動，那些崩壞畫面早被拋到腦後，紛紛激讚，「baby新染的髮色，夢回20歲的時候，那時候元氣滿滿很甜」、「久違的染髮美呆了，這麼多年顏值都沒隨年齡改變啊」、「清新甜美又減齡，誰相信妳是個媽媽」、「換個髮色堪比嫩模時期，完全是個精緻的娃娃」。

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