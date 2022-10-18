藝人陳慧琳在疫情之後便減少工作，專心在家做防疫，將時間都花家庭及照顧孩子上，而近日許久未露面的她昨日出席活動，擁有凍齡美肌及姣好身材的陳慧琳，讓她一出場就成了全場的焦點。

港星陳慧琳因疫情趨緩，昨日久違出席HOY TV活動，只見50歲陳慧琳身穿一襲低胸酒紅色皮裙，身材維持非常好，皮膚保養得也相當得宜，出場後立刻引起關注，讓許多在場及網友們感到十分的驚艷。

陳慧琳保養得宜。（圖／陳慧琳微博）

許多網友看到後除了開心及恭喜她回歸之外，更不忘大讚保養得宜的她「這哪是50歲？根本20歲！」、「比我20看起來還年輕的程度」、「還是那麼好看，希望我50歲也能有這樣的狀態」、「她50歲了？離譜」、「女神！還是怎麼美」。

除了好身材引起大家關注，陳慧琳在活動中談到未來的工作計畫，將準備重返舞台，預計將參加各大音樂節甚至舉辦個人演唱會，而為了之後的演出，陳慧琳表示，會開始加強舞蹈的訓練，讓身體恢復到最佳狀態，在舞台上呈現最完美的演出。