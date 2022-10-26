ALL IN 5全新髮型首度曝光，左起陳柏安、董哲瑋、吳承恩、許傑銘、林裕城。(必應創造提供)

ALL IN 5特別邀請家人一同參與重要的日子。(必應創造提供)

ALL IN 5 與百位粉絲歡慶一歲生日。(必應創造提供)

男團ALL IN 5日前為慶祝出道滿週年，邀請粉絲在北流卡夫卡舉辦「出道週年慶生派對」，當天恰巧也是「顏值擔當」林裕城滿22歲生日，雙慶生場面笑中有淚，爆點連連！ALL IN 5特別以全新髮型亮相，其中最具亮點的正是壽星裕城，從帥氣短髮搖身一變成了「及肩長髮美男子」！裕城笑說：「現在還沒習慣，常常吃東西不小心會吃到頭髮、跳舞時更會被長頭髮甩巴掌！」

而接髮成狼尾長髮的哲瑋也附和：「接髮是第一次，除了覺得很熱，睡覺、穿脫衣服也有困擾，怕會扯到，終於體會長髮女孩的痛苦，最搞笑的是因為最近新造型我也變成他們口中的『金剛芭比』！」隊長吳承恩的新髮型除了瀏海，還有戴上仿真頭皮假髮，被團員笑虧：「瀏海剛接髮完的長度，真的很像GD在〈FANTASTIC BABY〉的MV模樣，當然最後修剪到現在適合的長度。」

另外，團員傑銘與柏安雖少了接髮過程，但染了特殊髮色，傑銘花了3天時間一共漂了8次頭髮，「其實一直以來都很想嘗試，以前自己染髮沒辦法到這麼白金，這次終於達到我夢想中的髮色！」柏安第一次漂髮就挑戰了一頭「亮粉色」，2天下來也足足漂了7次才完工，他笑嘻嘻分享：「回宿舍洗澡時，突然發現腳邊的水是粉紅色的，一時沒想到是頭髮的原因，嚇得直喊『我頭髮流血了』，急忙找哥哥們進來求救！」。

慶生趴上，5人除了首次公開新造型，更端出熱騰騰才剛錄製好的3首新歌與粉絲共享，曲風有快有慢，為年底即將推出的迷你新專輯暖身。一首曲風新穎、節奏動感的舞曲播出時，把台上5個男孩的舞蹈魂勾得蠢蠢欲動，差點就在現場跳起尚未公開的最新舞蹈，讓經紀人在旁捏了把冷汗。另一首則是較炸裂的饒舌歌曲，5人笑稱「舌頭」從頭到尾都不能放鬆外，哲瑋還會有猛暴的POPPING舞蹈安排，至於最後的一首「揪心」抒情曲，音樂播完粉絲們紛紛拭淚，完全感受到歌曲裡「痛徹心扉」的情感。柏安透露：「這首歌在配唱時，我是最後一個收工，戴著耳機聽完哥哥們高清的情緒嗓音之後，還沒唱就已感動落淚，原來平常白目的哥哥們也是有這樣讓人心疼的一面。」

當天也是裕城22歲生日，他感性透露生日願望：「很開心，以後生日都能伴隨ALL IN 5的出道週年活動，有這麼多人一起慶生，真的特別感動，希望我們將推出的新專輯能大賣，也希望未來有機會推出我個人的作品！」

ALL IN 5的最新迷你新專輯及首波主打預計年底隆重推出，團員們預告「大膽上線」是因新專輯大膽邀請眾多厲害製作人、導演及詞曲老師...等合作，尤其新髮型所搭配的服裝造型，也讓他們有大秀肌肉、釋放性感等大膽突破，請粉絲們拭目以待。