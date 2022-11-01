泰國一名女子因為頭髮離奇打結，不管怎麼梳都梳不開，再加上她做了一個詭異的噩夢，所以女子長達10年時間都不敢剪頭髮，導致她留了一頭近1.2公尺長的「髒辮」，女子也透露，自己一輩子都不打算剪頭髮了。

根據泰國媒體報導，50歲的娜查（Natcha Thong-iab）留有一頭將近1.2公尺的長髮，只不過和一般人印象中的柔順長髮不同，娜查的頭髮嚴重結塊，形成一條咖啡色、粗重的圓柱狀「髒辮」。

娜查解釋，10年前某天一早起床，她就發現自己的頭髮嚴重打結，不管怎麼梳都梳不開，之後她去找理髮師把打結的部分剪掉，未料回家後竟生了一場重病，治療好幾天才痊癒，而且弔詭的是，新長出來的頭髮仍持續打結，後來她又剪了好多次頭髮，但結果都一樣。

直到一天晚上她做了一場奇怪的夢，有一名老人要求她開槍射擊小鳥，但不管她怎麼做，槍都無法使用，當她從夢中驚醒後，就再也不敢剪頭髮了，至於以前剪下的頭髮，她則隨身攜帶，據說可以保護她遠離危險。

娜查表示，她通常一個禮拜會洗1、2次頭髮，且過程並不困難，只不過讓頭髮完全風乾需要耗時好幾個小時。儘管她的頭髮在村民們眼裡看來非常奇怪，但娜查已經習慣異樣的眼光，有時候出門時，還會有人來找她合照，所以她也引以為傲，認為留頭髮是個正確的決定。