大陸女星Angelababy（baby、楊穎）擁有精緻的混血臉龐，是演藝圈的美女代表，一舉一動都受到矚目。近日，有網友在社群平台上傳Angelababy和閨密向店家借用廁所的影片，表示起初沒認出Angelababy，直到她離開後才發現是大明星。

一名在上海某家刺青店上班的網友於社群平台PO文表示，在沒有任何心理準備的情況下，有兩名女性來詢問店內的營業內容，似乎想了解刺青，並借用廁所。起初網友沒有發現這兩女的身分，直到她們走出店外，才驚覺穿白衣的竟是Angelababy，趕快拍下來並PO網分享。

網友在上海遇到Angelababy和其女性友人，兩人還向刺青店借廁所。（圖／微博）

畫面中，Angelababy身穿淺色的寬鬆休閒服，全身包得密不透風，加上配戴口罩，星味瞬間消失，難怪店員沒有第一時間認出。而她身旁的閨密則是穿得一身黑，不斷手足舞蹈吸引Angelababy的注意力，兩女看起來有說有笑，互動頗佳。

其餘網友看到這支偶遇Angelababy的影片，留言：「羨慕這個被借廁所的」、「差點以為她沒有內急一樣」，也有人表示：「形如路人」，認同Angelababy的私下打扮很沒有星味。