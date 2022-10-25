英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁後，25日覲見國王查爾斯三世，正式接受任命為新首相。蘇納克成為了英國史上首位印度裔首相，也引起前殖民地印度的眾多網友熱議，有人還戲稱印英兩國是「角色互換」。

印度總理莫迪24日在推特上發文說：「最熱烈地祝賀蘇納克！在你成為英國首相之際，我期待著與你在全球問題上密切合作，落實『印英2030年路線圖』（Roadmap 2030）。」莫迪並向所有在英國的印度人致以排燈節這一印度宗教節日祝福。

而在莫迪推文的留言區乃至推特上，有眾多印度網友熱議蘇納克成為英國首相一事。據中通社報導，一部分網友關注蘇納克是虔誠的印度教教徒，「對於所有在英國的印度人來說，擁有印度血統的首相，這實際上是最大的排燈節禮物。祝賀蘇納克成為英國首相。」 亦有一部分網友藉蘇納克當選，提醒印度國內政客應當尊重少數族群。

不過，也有部分人關注印度和英國之間的歷史關係，有人再度要求英國王室歸還王冠上產自印度的「光明之山」鑽石（Koh-i-Noor），「我們的首要任務是帶回『光明之山』鑽石。加油蘇納克。」 還有人把英屬印度末任總督蒙巴頓和蘇納克的照片放在一起，對比甚至揶揄印英兩國的「角色互換」。

蘇納克1980年出生於英國南安普敦，祖父母來自印度旁遮普省，父母均為生於東非的印度裔移民。2015年，蘇納克當選英國國會議員開啟他的政治生涯，2020年2月擔任英國財政大臣，今年24日勝出保守黨黨魁選舉，隨後成為首相府的新主人。

蘇納克是虔誠的印度教教徒，每個周末都會去印度教的廟宇。2020年11月，蘇納克成為第一位在唐寧街11號官邸外點燃蠟燭慶祝印度排燈節的大臣；去年，蘇納克還在排燈節期間發行特殊收藏硬幣，以紀念印度獨立運動領導人聖雄甘地的生平和遺產。