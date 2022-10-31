台北市長選情更趨緊繃，總統蔡英文29日發文力挺民進黨台北市長候選人陳時中，稱他會發揮「責任來，我就扛」的特質，打造台北市成為最進步的首都。對此，YouTuber桃園孫先生在網路發起「蔡英文呼籲支持陳時中，因為他有『責任來，我就扛』的特質，請問您怎麼看？」投票，竟有高達94%的網友不認同蔡英文的說法，僅有4%網友認同，否定的比例十分驚人。

桃園孫先生30日針對「蔡英文呼籲支持陳時中，因為他有『責任來，我就扛』的特質，請問您怎麼看？」進行網路投票，截至31日早上5點30分，已有8664人投票。高達94%的網友並不認同蔡英文的說法，僅有4%網友認同，1%選擇「其他」，1%則表示沒意見。

網友紛紛表示，「天大的笑話」、「扛個X！3+11責任誰付了？」、「這對他們來說，只是一種口號」、「陳時中你有機會救萬民存活，但你沒有，只一昧護著高端，憑什麽讓我相信你會保護台北市民？」、「要看是什麼責任啦」。

也有網友認為，「扛了什麼？」、「破口都不扛了，能扛啥？」、「扛？把封存的東西全部拿出來，再來說」、「說給誰聽」、「笑話還是假訊息？」、「呵呵呵呵」、「請問為什麼沒有笑死人的選項，這是我看完題目的第一個反應」。