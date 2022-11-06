民進黨苗栗縣長候選人徐定禎6日將在下午2點半，與台北市長候選人陳時中、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝合體舉辦醫療界後援會成立記者會。對此，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘陣營痛批，民進黨在疫情期間一直吹牛說是超前部署，都是欺騙人民的大內宣，最近疫苗爭議不斷，陳、王2人來苗栗助選，讓大家看清楚民進黨是只會為選戰的可惡且無能的政黨。

謝陣營競選總部發言人陳星宇表示，民進黨在疫情期間一直吹牛說是超前部署，其實只是欺騙人民的大內宣，無論是買疫苗和快篩都沒有即時時到位，導致大量民眾來不及打疫苗就染疫，甚至因此喪命，就連想捐疫苗也一再阻擋。

陳星宇說，現在連WHO和日本都不接受高端的保護力，民進黨政府竟然大搞黑箱，找14個匿名人士投票就護航高端通過EUA，根本對不起台灣人民。

陳指出，民進黨為了打擊對手，竟然不惜犧牲台灣人民，陳時中與王必勝在決策時的冷血和貪婪，全台灣都看在眼裡，今天2人來苗栗助選，只會讓民眾看清楚民進黨的可惡和無能，讓選民更加堅定「票投國民黨，教訓民進黨」。