前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中今（12）日指出，民進黨犯下選戰的兩個錯誤，他也提醒藍營，民進黨最後會出殺招！

張亞中今天接受媒體訪問時指出，這次民進黨在選戰中犯下兩個錯誤，一是執政時的惡劣表現，讓整體民意對民進黨不利。

第二是提名錯誤的人選，在台北市提名陳時中，在桃園原本提名林智堅，現在民調顯示，台北、桃園對國民黨有利。

張亞中也強調，最後兩個禮拜，要小心民進黨還會出什麼殺招！