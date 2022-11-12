前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中今（12）日指出，民進黨犯下選戰的兩個錯誤，他也提醒藍營，民進黨最後會出殺招！
張亞中今天接受媒體訪問時指出，這次民進黨在選戰中犯下兩個錯誤，一是執政時的惡劣表現，讓整體民意對民進黨不利。
第二是提名錯誤的人選，在台北市提名陳時中，在桃園原本提名林智堅，現在民調顯示，台北、桃園對國民黨有利。
張亞中也強調，最後兩個禮拜，要小心民進黨還會出什麼殺招！
前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中今（12）日指出，民進黨犯下選戰的兩個錯誤，他也提醒藍營，民進黨最後會出殺招！
張亞中今天接受媒體訪問時指出，這次民進黨在選戰中犯下兩個錯誤，一是執政時的惡劣表現，讓整體民意對民進黨不利。
第二是提名錯誤的人選，在台北市提名陳時中，在桃園原本提名林智堅，現在民調顯示，台北、桃園對國民黨有利。
張亞中也強調，最後兩個禮拜，要小心民進黨還會出什麼殺招！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。