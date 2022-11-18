資深媒體人黃揚明今（18）日在臉書表示，陳時中的最後一波電視、網路影音廣告，訴求「往後，誰可以接住你」，企圖把陳時中的防疫指揮官形象再次強化。但黃揚明舉2個母親為例子，問問執政黨接住她們了嗎？黃揚明也認為，選舉廣告的感性訴求常能打動人心，但執政者若只在意包裝、廣告，忽略了發生在你我周遭的真實案例，恐怕就會淪為矯情造作。

黃揚明在臉書舉以下2個母親為例，問問執政黨接住她們了嗎？

第一位母親，是已命喪青埔詐騙集團囚禁房舍的45歲黃媽媽，她年輕時生下兒子，孩子剛滿月，親生父親不告而別，她靠勞力養活孩子，但因兒子讀小學時發生狀況，一度被送到育幼院、安排到寄養家庭，直到兒子國中畢業才回家與母親相依為命。

她為了讓兒子過好生活，誤信輕鬆可賺取高薪的求職廣告，被詐騙集團誘騙、囚禁，因她有糖尿病、高血壓等慢性疾病，囚禁期間詐騙集團不讓她就醫、服藥，導致她發病身亡，還被棄屍荒野。

根據媒體報導，與黃女一同被囚禁的受害者獲救後告知協助處理喪事者，黃女往生前，託他轉告兒子：「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他！」

請問，黃女，有被「社會安全網」接住嗎？

第二位，是本週一凌晨在北市忠孝東路一段地下道被兩輛酒駕競速撞翻車而喪失生命的王姓男子的母親。尤其肇事者肇事後竟還咆哮、推打員警及在場記者，導致警方必須對肇事者開槍嚇阻，實在囂張至極。

王母在認屍時，哭著說：「對方是黑道，又有未成年，不知道該如何求償...」她沒想到，兒子到台北吃喜酒，卻飛來橫禍，命喪黃泉，但肇事者具黑道背景、態度囂張，讓受害者家屬不知該如何是好。

黃揚明不禁想問，「往後，誰可以接得住王媽媽？」他強調，選舉廣告的感性訴求常能打動人心，但執政者若只在意包裝、廣告，忽略了發生在你我周遭的真實案例，恐怕，就會淪為矯情造作。