台北市長候選人電視辯論會於5日舉行，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊正面交鋒，高端疫苗成為辯論會主軸之一。辯論會後，陳時中前往松山慈祐宮進行廟口街講時，一番對於高端疫苗的言論，讓資深媒體人韋安直言，「完了！？台北選局會這樣」。

韋安今（6）日在臉書貼文表示，台北市長辯論會後，陳時中在松山廟口談到政策時，大酸對手蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」。在韋安看來，陳時中的這番說法，是在對打高端、又覺得「爽」的基本盤做最後動員，將掀起台北藍綠對決高潮。

韋安指出，今年選情冷到谷底，只有2018年地方大選的一半左右，針對台北市長之戰，他預測若今年投票率高於2018年的65.95%，則蔣萬安會贏，若低於60%，因綠營基本盤投票率高、藍軍投票率低，且根據《美麗島電子報》民調，蔣目前領先陳時中7個百分點，那麼陳就有機會贏，也就是說，台北這一局，關鍵取決於投票率。