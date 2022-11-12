參選台北市大安、文山區市議員的高揚凱，以「戰鬥凱」作為人設，堅持走理性批判路線，以超過百篇論述、參與政論節目及社群媒體發聲，站上肥皂箱街講也條理清楚，堪稱「國民黨戰力最強的新人」。高揚凱表示，政治人物在面對嚴肅的公共議題時，強調以理服人，也不忘加入幽默、諷刺的元素，可讓民眾以相對理性、輕鬆的心情參與公共議題的討論。

高揚凱指出，他捨棄抗爭式、衝撞式的民粹路線，堅持走理性批判路線，這與他曾赴英國留學、取得倫敦大學管理碩士的經歷有關。他也指出，英國的「西敏寺民主模式」，以有理性、有秩序、非暴力為特色，政治人物在面對嚴肅的公共議題時，強調以理服人，也不忘加入幽默、諷刺的元素，讓民眾以相對理性、輕鬆的心情參與公共議題的討論與思辯，展現成熟的公民文化。

高揚凱認為，台灣目前民粹政治當道，政治人物為了博取「聲量」、「眼球」，政治人物流行的是「有作秀點，就是王道」的價值觀，不但容易讓公共討論失焦，也讓政治型態呈現為淺碟式表演，實非民主之福，也悖離人民的福祉。

高揚凱批判陳時中的表現，包括發行「幹話王撲克牌」、率先推出「用選票封存陳時中30年」大型看板等，採取詼諧、嘲諷的創意手法，反而更見戰鬥力道。高揚凱表示，他秉持理性、不謾罵、不奧步的競選主張，理性批判的方式雖然比較吃力不討好，但鍥而不捨的堅持下去，也能累積越來越強的戰鬥能量。