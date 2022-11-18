國民黨台北市長候選人蔣萬安（見圖）18日到南京東路、松江路口舉行「台北找（早）安」活動，向民眾拜票，尋求支持。（趙雙傑攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨嗆陳時中「抗中保台DNA呢？」民進黨台北市長候選人陳時中回應，抗中保台不是任何事情都要去挑釁，「我們是理性不挑釁」。蔣萬安今反擊，是誰把慈濟說成是中共同路人，又是誰把在中國大陸工作的藝人說是舔共媚共？

蔣萬安今天回防本命區中山區路口拜票，對於陳時中稱抗中保台「理性不挑釁」，蔣萬安直言，民進黨每次到選舉就在喊抗中保台，是誰把慈濟說成是中共同路人，又是誰把在中國大陸工作的藝人說是舔共媚共？

蔣萬安表示，民進黨每一次到選舉，包括民進黨、1450、網軍側翼就開始給人家扣紅帽子，去攻擊別人，在內部製造分裂和對立，民進黨不要每次到選舉就在內部找敵人，就在內部製造分化和對立。

而陳時中昨天公布競選廣告，用兔子影射蔣萬安一輩子都被保護好好的。蔣萬安表示，昨天他也推出競選廣告，「一個最讚的約定」，凝聚台中媽媽市長盧秀燕的堅定溫暖、新北市長侯友宜的人民優先態度，結合他的國際首都市長的高度，希望未來將台北市打造成國際一流大都會。

蔣萬安說，透過競選影片，傳遞給所有市民朋友未來大家期待改變的心願，也持續在最後階段緊握每一雙手，告訴市民朋友他提出相關具體政見，讓自己持續成為最好的選擇。至於被影射像小白兔，他說，「謝謝，我們其實都是用各自的競選影片正面告訴市民朋友，我們對北市擘畫的願景」。