民進黨台北市長候選人陳時中昨天在廟口開講大酸國民黨台北市長候選人蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多」。蔣萬安今回嗆，沒有打高端的人是很多，但不表示衛福部可以恣意妄為，讓民眾當成高端的白老鼠，陳時中說這段話表示陳的內心是涼薄無情，民眾只要相信黨、相信蔡英文主席，犧牲奉獻都是理所當然，其他人就閉嘴噤聲、無權發言嗎？

陳時中昨晚在廟口開講大酸蔣萬安，「若他要是有注射高端在袜爽（不爽）我還沒話講，注（打）高端爽的人很多，總統嘛注啊！」蔡英文總統也在台下猛點頭，另外對於疫苗採購合約等提問，陳時中也酸蔣及黃珊珊，「兩位都是律師，不知道是怎麼考的」？

蔣萬安今天陪同北市議員候選人李彥秀赴內湖737市場掃街，媒體詢問陳時中昨晚的說法，蔣萬安表示，的確，沒有打高端的人是很多，但不表示衛福部可以恣意妄為，讓許多的民眾當成高端的白老鼠來試驗。

他轟，陳時中說這段話表示陳時中的內心是涼薄無情，就是如果任何民眾只要相信黨、相信蔡英文主席，犧牲奉獻都是理所當然，其他人就變成不可以發聲，就閉嘴噤聲、無權發言嗎？

高端疫苗保護效益獲專家認可，順利保住EUA，但食藥署遭外界質疑是為陳時中辯論會解套，衛福部長薛瑞元則稱「快也唸、慢也唸」，強調都是照一定程序來。

蔣萬安指出，高端疫苗現在提供的相關報告，等於就是將所有打高端民眾當白老鼠來試驗，在國外受試的至少都可以領到數十萬元台幣的營養費、補償費，但在台灣施打高端連三期都沒有做，甚至換得的是無法去日本，「那難道還要感嘆我們政府？讚嘆我們政府嗎？」

蔣萬安直言，其實高端只要符合國際標準、做完一二三期試驗就不會有讓人置喙的餘地，但是高端從一開始就隱藏非常多不可告人的秘密，而且這當中有許多的謊言、傳言甚囂塵上，看到很多釋放出來的傳言，也都跟高端的股價密切相關。

他痛批，當中最讓人無法接受、最可惡的，是陳時中先生為了要護航高端，用很多謊言跟政治力介入去阻擋BNT疫苗的進來，這部分最讓民眾無法接受，必須要陳時中、衛福部清楚給國人交代。

對於陳時中稱自己最想公開合約？蔣萬安反問，「你相信嗎？那這段期間不好好就完整公開呢？」