擁有4.4萬名追蹤者的人氣美食網紅「隨裕而安」也現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯近期狂打民進黨台北市長候選人陳時中，不僅公布他與人妻摟肩、牽手的照片，更大動作對疑似親綠側翼者提告，投下政壇震撼彈。徐昨（11）日喊話，「陳時中叫我停手，那我當然偏不要停！」表示她已到警局補提告「阿中競辦與無良討論之不知姓名之人」。擁有4.4萬名追蹤者的人氣美食網紅「隨裕而安」也現身留言：「血流成河已經不能滿足我，我要看到血流成海！」

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出赴中崙派出所報案的證明單，表示已到警局補提告「阿中競辦與無良討論之不知姓名之人」，理由是無良公關散佈黑函出事後，在社團主動表示自己向競辦報告、與競辦取得聯繫、競辦要求關閉，合理認為是共犯或是幕後主使。

徐巧芯直言：「陳時中叫我停手，那我當然偏不要停！」除重申抹黑造謠發黑函的人，以及背後的故事，應該被揪出來，更再度喊話：「陳時中不願意提告自清，我來告！蘇貞昌想知道是誰幹的，我來查！」

此文獲得超過2萬人按讚、近3000則留言，迴響極為熱烈。人氣美食網紅「隨裕而安」也現身留言：「血流成河已經不能滿足我，我要看到血流成海！加油巧芯，反對民進黨的勢力就是少了妳這樣的戰將，我們太需要妳了。」此留言獲逾350個讚，網友紛紛回應：「當然是屍體遍地才爽歪歪」、「是屍橫遍野民進黨」、「巧芯真的有夠猛」。