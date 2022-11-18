衛福部長薛瑞元日前爆出「頭蝨說」，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批薛瑞元如「綠衛兵」，薛瑞元說不如叫「綠油精」好了，一番無厘頭言論讓人摸不著頭緒。蔣萬安今再斥，薛瑞元不要把自己當成綠營的名嘴，少一點政治口水。

薛瑞元日前指國民黨的攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，像被頭蝨咬到一樣，事後為「頭蝨說」道歉。至於被蔣萬安說是「綠衛兵」一事，薛瑞元回說不如說是綠油精，認為這都是在「答喙鼓」（台語意指鬥嘴）。

蔣萬安今天受訪時說，薛瑞元不要把自己當成綠營的名嘴，少一點政治口水，好好的把衛福部長的工作做好。

另外，蔣萬安昨天被問到，無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸他連辭職都沒有執行力，但蔣萬安回答時只提到民進黨台北市長候選人陳時中，黃嗆蔣是「不知怎麼回答」。蔣萬安仍回稱，自己的辭職生效日就是11月10日，也都已經完成所有相關的法定程序。