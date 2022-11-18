國民黨台北市長候選人蔣萬安的25日選前之夜造勢場地，選定台泥松山場旁的停車場空地，但無黨籍台北市長候選人黃珊珊在黃金周20日率先於同一場地辦造勢活動。蔣萬安今早受訪表示，考量到方便民眾前去的交通問題，也要顧慮到事前布置避免造成交通困擾，相關衝擊降到最低，希望所有市民都來參加這場盛會。

蔣萬安今天一早在中山區街口拜票，並接受媒體聯訪。民進黨本周末要辦26場造勢準備進攻藍營票倉，但蔣萬安卻沒有台北主辦的大造勢，蔣萬安表示，黃金周已規畫「北北基桃竹竹苗」的大型造勢活動，這次選戰就是團體戰，展現團體力量跟氛圍，黃金周也規畫網路上數位串連的造勢，大家用6號，比一個6的手勢，也是跟市民朋友的一個約定，進行數位串連，因此是實體北北基桃竹竹苗以及線上共同造勢活動。

黃珊珊將在20日舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會與蔣萬安25日選前之夜造勢場地相同，媒體詢問是否覺得選前之夜沒搶到凱道很可惜？蔣萬安指出，原本在規畫的時候有幾個場地，最好當然要考量到方便民眾前去的交通問題，當然也要顧慮到事前在整個布置上避免造成交通困擾，相關的衝擊降到最低，希望所有市民朋友大家在選前之夜一起參與這場盛會，一起把士氣拉抬到最高點。

而蔣萬安選立委到市長，太太石舫亘都有出面輔選，在最後關頭衝刺，蔣萬安也感性表示，「舫亘謝謝你」，過去2次立委選舉，包括這1次市長選舉，在最後階段幫他分擔很多行程，「這一次你又特別懷有生孕，非常辛苦，我真的非常感謝，我們都很愛你」。