選前之夜新板特區大範圍改道動線。（新北市交通警察大隊提供）

選前之夜公車改道動線示意圖。（新北市交通警察大隊提供）

選前之夜公車改道應變示意圖。（新北市交通警察大隊提供）

新北市長選舉明（25）日分別在板橋第一運動場廣場及新府路舉辦選前之夜大型集會活動，因活動會場緊鄰新北歡樂耶誕城，另新北警評估將有返鄉投票人潮前往板橋車站（台鐵、高鐵、捷運及客運站）搭車，該時段新板特區將湧入大量人潮，建議民眾提前規畫行程改道行駛，避開預估壅塞路段。

為因應上述交通預警狀況，新府路（中山路至區運路間）自今（24日）晚7時起至26日凌晨3時採雙向封閉，屆時307、577和651路線公車將配合改道。為確保板橋民權路、文化路、縣民大道、中山路、漢生東路等主要幹線交通順暢，新北警將加強交通疏導及違停車輛拖吊執法，提高重點違規路段巡邏頻率，新北交控中心也將視活動周邊主要道路範圍車流量機動調整路口號誌秒數，以維持人車通行安全。

新北市交通警察大隊表示，為確保2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日前一日交通順暢，維護民眾返鄉投票權益，已規畫下午尖峰時段交通疏導崗提前到崗，落實轄內各台鐵、高鐵、捷運及客運站等旅運處所疏導，並加強交通違規執法，以維持各車站周邊交通秩序。