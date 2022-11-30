新北市警方從一通被害人父親報案電話，偵破震驚國內外的「台版柬埔寨」詐欺集團囚虐案，救出58名被害人、逮捕35名嫌犯，其中3名被害人死亡。新北市刑大隊長蕭瑞豪今在市政會議指出，新北警建立「打詐護民」預防措施，包括持續查訪旅宿業、資料分析偵查、加強網路巡邏等，其中65％以上受害者都是失蹤人口，更會全力清查警示帳戶與查找失蹤人口。新北市長侯友宜指出，針對惡劣、殘忍手段的犯罪集團，建請司法機關能夠從重量刑「不能輕易放過」。

新北市長侯友宜今在市政會議頒贈階級章獎牌，表揚偵破此案有功的淡水警分局長黃南山及刑警大隊長蕭瑞豪等17人。

蕭瑞豪表示，本次警方專案小組共營救58名被害人、逮捕犯嫌35名，其中有26名犯嫌已羈押，但遺憾仍有3名被害人遇害身亡。

蕭瑞豪說，本案肇始於10月下旬一通父親向警方求救案件，警方獲報後立即成立專案小組並報請檢察官指揮偵辦，除淡水區破獲詐欺集團囚虐被害人的據點外，更與桃園警方在中壢區查獲詐欺集團另一據點，成功營救所有被害人。

蕭瑞豪說，新北打詐隊統計今年迄今已破獲詐欺、妨害自由案共21件，逮捕涉案犯嫌93名，成功救出被害人113名，此類案件被害人多為「假求職」詐騙，將加強宣導面試地點要告知親友、上網查證公司詳細資訊、應徵工作內容及職位與待遇是否合理等「3備7不」原則，建立求職防護罩。

蕭瑞豪說，新北警方偵處作為採受理案件立即通報、機動成立專案小組、展開攻堅營救市民與溯源偵辦查緝幕後，防制作為，將持續以各種通路、活動及管道並結合民間產業擴大防詐宣導並加強查訪旅賓館、出租大樓等，藉以落實聯合通報機制，另還有巨量資料分析偵查、加強網路巡邏與檢舉可疑資訊，其中65％以上受害者是失蹤人口，將全力清查警示帳戶與查找失蹤人口，守護市民安全。

侯友宜表示，這起案件新聞幾天就過了，卻是影響非常深遠，他認為犯罪永遠不會停止，警察要隨時接受新的挑戰，有效壓制破獲犯罪集團，他更強調，如果手段惡劣、殘忍，建請請檢方跟司法單位從重量刑，不能輕易放過。