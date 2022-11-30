高雄市長陳其邁29日主持2022年第11次道安會報，會中要求道安團隊注意無號誌化路口碰撞的問題，尤其是在郊區主要幹道與橫交小巷口，容易因速差大而發生事故，應與地方共同研議改善；並提醒年底尾牙聚餐多，酒駕事故防制宣導與勤務應再予以加強，防範事故發生。

高雄市交通局指出，高雄市幅員面積為六都之冠，是一個新北加三個台北市大。有港口及多個重工業園區，交通運具以機車為主，大型車登記數29,720輛為全國最多。在大小車混合車流情境下，高雄道安團隊持續致力於各項道安精進作為，以降低交通事故風險，截至11月28日A1事故較去年同期減少9人降幅達5%，A2事故也減少2,186人降幅為4.4%。

高雄市交通局於道安會報中報告，高齡者事故防制工作，自市府相關局處或路老師至高齡者常出現的菜市場、社區關懷據點等宣導交通安全，至10月底高齡者A1事故，較去年同期減少4人降幅3%。另亦將針對18~24歲年輕族群的機車事故列為重點防制，尤其是交通風險意識與防禦駕駛能力的建立。

張淑娟補充，請市民朋友共同響應交通部與高市府共同推動的第4季「非號誌化路口」行車安全運動，看到閃光紅燈、或停的標誌，請務必落實停車再開；另閃光黃燈或慢的標誌，請務必減速慢行，以確保行車安全。(記者張雅雲/高雄報導)