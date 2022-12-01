一名網友日前台74快速道路上目擊一輛休旅車車頭「直立插著」一支號誌桿，號誌桿直挺挺地在車頭，隨休旅車不斷往前，離譜影片曝光引發熱議。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

一名網友日前台74快速道路上目擊一輛休旅車車頭「直立插著」一支號誌桿，號誌桿直挺挺地在車頭，隨休旅車不斷往前，離譜影片曝光引發熱議，網友留言、「移動式警示牌，比移動式神主牌還猛」、「最新型移動式指示牌，建議龜車路隊長也要有一支110公里的。」

該網友在臉書「爆廢公社公開版」上傳一段行車紀錄器畫面，影片中一輛鐵灰色休旅車奔馳在台74快速道路上，但車頭卻插著一支「分路號誌桿」，引擎蓋疑似遭些微掀起，號誌桿就直立在車頭偏左側，離譜狀況被民眾拍下PO上網，引發網友熱議，記者爆料網轉發影片。

該網友發文稱「XXXX車主你還好嗎？警示牌被你撞著開，難道你在觀落陰嗎？」其他網友們也看傻眼，紛紛留言「太神啦」、「移動式警示牌，比移動式神主牌還猛」、「反正都要賠錢，不帶點東西回去紀念那可不行」、「最新型移動式指示牌，建議龜車路隊長也要有一支110公里的。」