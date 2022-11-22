官員表示，波士頓郊區今天發生一輛休旅車衝撞蘋果專賣店的事故，造成1人喪生、16人受傷，是一起「不可思議」的事故。

普利茅斯郡（Plymouth）地方檢察官克魯茲（Tim Cruz）說，事故地點在麻州波士頓欣厄姆鎮（Hingham），汽車撞破商店玻璃牆後撞到「好幾人」。

他告訴媒體說，事故造成1人死亡，其他16人受傷，都已送醫院。

克魯茲說：「今天早上真不可思議，民眾正在努力克服害怕心情，並消化經歷的一切。」

「不用說，店內員工和附近工作人員都明顯嚇壞了。」

這位檢察官並未說明此一事件究竟是意外或蓄意，僅表示：「正積極調查這件事故。此刻我們能說的非常有限。」

美國廣播公司（ABC）當地新聞台播出的一段錄影顯示，救護員用擔架將數人抬出商店。從專賣店玻璃牆上的大洞看進去，肇事的深色休旅車在商店裡面。

大多數傷患被送往約5公里外位於威茅斯（Weymouth）的南岸醫院（South Shore Hospital）。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111122