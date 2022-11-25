公車朝前方Volvo休旅車衝撞，公車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂、保險桿脫落，但特別的是休旅車僅鈑金些微擦傷，毫無凹陷、玻璃也沒破。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

高雄左營23日凌晨發生一輛無乘客的公車在路上突朝前方Volvo休旅車衝撞，休旅車被撞飛，往前滑行數公尺，公車則車頭凹陷、擋風玻璃碎裂、保險桿脫落，但特別的是休旅車僅鈑金些微擦傷，車體毫無凹陷、玻璃也沒破，撞擊畫面曝光，網友笑說「不愧是瑞典坦克」、「好扯，燈殼好歹也破一下吧」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光事發畫面，當時該輛301號公車從Volvo休旅車後方猛然撞上，休旅車直接被撞擊往前滑行好幾公尺，而公車則擋風玻璃碎裂、車頭凹陷、保險桿脫落，事後照片曝光，休旅車竟只有車尾鈑金輕微受損，讓網友大讚Volvo休旅車不愧是「瑞典坦克」。

公車朝前方Volvo休旅車衝撞，公車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂、保險桿脫落，但特別的是休旅車僅鈑金些微擦傷，毫無凹陷、玻璃也沒破。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

公車朝前方Volvo休旅車衝撞，公車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂、保險桿脫落，但特別的是休旅車僅鈑金些微擦傷，毫無凹陷、玻璃也沒破。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

警方表示，當時劉姓男子駕駛公車不慎追撞前方正停紅燈的30歲郭男的自小客車，造成雙方皆輕傷，不需就醫，公車上當時無乘客。經酒測後，雙方無酒駕。劉姓公車司機表示，當時未注意到前方等停紅燈的自小客車。詳細肇事原因仍待警方釐清。

其他網友留言「好扯，燈殼好歹也破一下吧，直接毫髮無傷」、「這撞擊力道，坦克車上乘客，需要去醫院檢查一下頸椎，比較保險」、「瑞典坦克真的誇張」、「哇靠，坦克果然猛」、「換車了啦」、「哇靠！瑞典國寶，玻璃還沒破」、「決定買Volvo了」、「果然是坦克，一點皮肉傷而已」。