新北市客家局成立駐地團隊前進五寮，推動地方創生，如今駐地工作站成立一周年，結合國立中央大學客家學院，歸納踏查成果，梳理出歷史定位，建構伯公圖騰、重現焗腦古道以及設置伯公廟信仰地圖，復興五寮地區的客語。（新北市客家局提供）

台灣閩南語盛行，客語逐漸沒落，不少客庄說客語人口逐漸減少，新北市客家局成立駐地團隊前進五寮，推動地方創生，如今駐地工作站成立一周年，結合國立中央大學客家學院，歸納踏查成果，梳理出歷史定位，建構伯公圖騰、重現焗腦古道以及設置伯公廟信仰地圖，復興五寮地區的客語。

客家局指出，市府曾對三峽五寮進行研究，2012年整個村莊仍有二分之一以上的客家人，現今受到人口外移到都市的影響，客語人口逐漸減少，透過團隊進駐，希望可以激起客家人的意識，保存在地文化和語言。

創生團隊歷經1年深耕，開發「人、地、產」等珍貴在地風土資本，團隊經過在地居民引薦和歷時約3個月的行腳，最後歸納出12座在地籌組的伯公廟信仰地圖，為客家聚落在信仰文史上重要紀錄。

另外，在產業研究上，為了深入了解在地筍業的困境，思索轉型的機會點，市府首次嘗試透過異業合作的方式，將藝術、生態採集、輕食料理體驗和採筍小旅行共組，打造知性文創的採筍套裝行程，並針對社區手作的醃漬好物做文創品開發，打造年輕化的視覺包裝，吸引更多人關注，提升銷售。

客家局表示，透過駐地計畫，希望可以翻轉五寮筍業一級產業的命運，逐步提升產品附加價值和產業升級的方向，團隊也在地方發掘至少6位特色的在地青年，分別來自設計、餐飲、運動休閒產業及量販業等多元背景，將運用所學幫助故鄉，另外也設計出採筍小旅行、呼應在地需求的小黑蚊藥膏工作坊等活動。

客家局長林素琴說，駐地工作站11月曾辦理青年論壇，傾聽青年對在地的意見和回饋，未來計畫將運用在地樟腦文史資源、客家族群文化記憶，修築早期客家族群翻山越嶺的焗腦步道，整理美化五寮街廓。

未來返鄉青年組成的在地組織，也會結合三峽的產業資源推出文化走讀小旅行，永續發展客家文化與在地產業，並與五寮國小合作，推廣客語，更多創生成果資訊，將呈現在「有閒來五寮」臉書粉絲團（https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jspid=e8ca970cde5c00e1&dataserno=de64eb17d2f582aceba8b940e4e4930d）