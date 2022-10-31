高端疫苗價格一直以來都是謎，加上採購合約被「封存」，成為選戰攻防焦點之一，不料高端今（31）日主動公布疫苗價錢，其中單劑最貴達到881元，引起網友熱議，更有許多人喊「不是說有保密條款不能對外講？」、「之前拒絕公佈是在衝三X」？

高端表示，近期有部分人士對合約價金與營收認列之不實臆測，影響到民眾認知並造成社會對立，為了消除外界疑慮，決定在知會疾管署後公布採購價金並做說明。

高端指出，與疾管署簽署的合約內容為總價新台幣40.3億元，履約交貨數量合計為500萬劑，其中20萬劑為「疫苗研發補助計畫」之承諾贈與；200萬劑為「單劑量採購」，單劑價格881元；280萬劑為「多劑量採購」，單劑價格810元；每劑疫苗平均價格約為840元。

價格曝光後，網友在《中時新聞網》、PTT等平台討論，質疑「不是說合約保密嗎」、「不愧是最頂的疫苗，比國際大廠還貴50%」、「那之前拒絕公佈是在衝三X」、「高端洩密了！衛福部不要裝睡了」、「那政府的合約可以解密了？」「不是有保密條款，封存30年？」「被公佈吧，發現選情告急？」「有公布總比沒公布好，所以我說那個二期呢？」