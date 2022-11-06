辯論攻防！趙少康遭陳時中指是最大側翼 蔣萬安反酸「3處所」成第二競總

台北市長選舉三腳督辯論會昨落幕，民進黨候選人陳時中在交叉詰問時竟提問「新竹換台北」棄保議題，更批《中廣》董事長趙少康是蔣萬安「最大側翼」，引發疑論熱議。國民黨台北市長候選人蔣萬安今被問到陳時中的最大側翼？他酸回，府院黨、衛福部、指揮中心是陳時中的第二競選總部

蔣萬安今天上午陪同北市議員候選人李彥秀到內湖737市場掃街，對於陳時中昨天點名趙少康是蔣萬安最大側翼，蔣萬安受訪時批評，陳時中還是非常關心政治及意識形態的問題，應該回歸市政的主軸，昨天是辯論會，不是選舉套略討論會，批陳時中又藉由辯論會的場合去抹黑其他人，強調市民朋友期待的是就公共議題理性討論。

媒體追問，陳時中有最大側翼嗎？蔣萬安大笑後表示，府院黨、衛福部、指揮中心，大家都知道是陳時中的第二競選總部，包括之前衛福部長薛瑞元率指揮官王必勝等官員到陳時中的競選總部去密會，到現在也沒辦法說明清楚。