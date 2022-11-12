國民黨台北市長候選人蔣萬安近日不斷強調自己有矽谷經驗，卻被聯電創辦人曹興誠酸，是傳文件、打打雜，根本沒有接觸到案件的資格。台北市公辦政見發表會今登場，蔣萬安表示，他並不是服務聯電的團隊成員，也是因為有基層員工替他們處理行政庶務，英雄不怕出身低。

蔣萬安表示，很多人問他在矽谷做什麼，他在2006到2013年間在矽谷工作，那是矽谷最輝煌的年代，創投融資剛興起，辦公室隔壁同事的創業家都可能成為下一個國際企業，身為商務律師最重要的任務是協助顧客了解合約文件，撰寫相關合約條文，來回談判，討論出對顧客最合適的條件。

他說，當時他直接參與的跨國併購案其中之一就是代表南韓最大拍賣網站 Gmarke，以及想擴張亞洲市場的eBay進行併購談判協商，讓客戶以漂亮價格嫁進eBay。

蔣萬安表示，聯電是很優秀的台灣企業，當時確實是WSGR律師事務所的客戶，公司有700多位律師，當時他不是服務聯電的律師，也沒有機會跟曹董事長接觸，但他始終認為每個堅守崗位投入工作的人，都應該被尊重，矽谷律師能專心為客戶打拚，也是因為有基層員工替他們處理行政庶務，英雄不怕出身低。