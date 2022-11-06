台北市長電視辯論會於昨（5）日下午舉行，國民黨台北市議員候選人高揚凱表示，他上午帶著選民訴求趕到會場前想要表達，卻被蔡政府的優勢警力給阻擋在外，後來看到民進黨台北市長候選人陳時中發了一篇貼文，裡面提到台灣的防疫成果，強調自己沒有阻擋疫苗，還暗指國民黨台北市長候選人蔣萬安將來會去選總統，「揚凱看完之後，覺得陳時中跟民進黨，鐵了心要跟民意對著幹。」

高揚凱於臉書指出，陳時中跟民進黨政府最可怕也最可惡的就是，不停炫耀防疫成果，實際上所有防疫破口，都是民進黨獨斷獨行所造成，而台灣的防疫成功，是全體國民努力換得的。高揚凱提到，疫情爆發之初，蔡政府連口罩問題都解決不了，不僅實施獨裁的中央控管，數量還遠不符合民眾需求，這麼嚴重的物資缺乏，他好奇陳時中是忘記了，還是害怕想起來？

「防疫政策崩潰的原因，就是3+11跟疫苗缺乏，民進黨政府無腦護航高端，阻擋民間團體進口疫苗。陳時中還好意思在貼文上說，自己也是有血有淚。」高揚凱認為，陳時中要支持者歸隊時，字字句句有血有淚，當要做民進黨的橡皮圖章，阻擋民間組織進口疫苗的時候，這些血淚不知道都流向何方去了？

另外，高揚凱提到，陳時中還想扣蔣萬安帽子，說蔣想著選總統，自己則是想將人生最後一段公職奉獻給台北市，高舉例，民進黨的蘇貞昌、謝長廷，哪個不是說過不再選、哪個沒喊過要退出政壇，還不是一個個跑出來接任行政院長，遠赴日本當高官？

「揚凱最後想說的是，陳時中、民進黨，別再騙了！」高揚凱認為，台灣人民不是傻瓜，上萬無辜的生命因為錯誤的防疫制度而犧牲，這些不是陳時中和民進黨三言兩語就能迴避的執政缺失。