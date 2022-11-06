台北市長選舉電視辯論會昨天登場，民進黨候選人陳時中全場遭到國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊夾擊，國民黨主席朱立倫今受訪時讚賞蔣萬安表現，很像當年美國總統大選甘迺迪對尼克森的那場辯論，「蔣萬安就像甘迺迪」，是一個充滿希望的台北市長，並痛批陳時中閃躲狡猾。

朱立倫今出席中國國民黨建黨128周年黨慶台北市表揚活動時表示，蔣萬安表現優異，台北市民眼睛為之一亮，讓大家看到希望，「很像當年美國總統大選甘迺迪對尼克森的那場辯論，蔣萬安的表現就像甘迺迪」，強調相信蔣萬安一定會勝選，帶給台北不一樣的未來。

對於陳時中在辯論上面對質疑聲稱都講過了，朱立倫指出，陳時中則讓大家看了很搖頭，顯見是一種老油條、很滑頭，且想要閃躲的講法，民眾對於防疫過程有多少疑慮，他就應虛心回答，若用閃躲方式逃避現實，只會讓大家看到狡猾，還用抗中保台掩飾所謂的防疫失能、貪腐無能，台北民不會讓這種人當市長。

朱立倫提及，現在全台灣最流行的就是「中國鵬」，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬離開立委時，到中國大陸開公司賺大錢賺人民幣，國籍還是寫中國，現在回來竟喊抗中保台，這種雙標誰能接受呢？「綠營側翼趕快修理中國鵬啊」。

朱立倫強調，高端二期不是也給所謂的中資公司來處理嗎？蔣萬安殺的好、講的好，這樣一個「綠能你不能」的態度，就是今天台灣的社會，綠營可以做的事，別人不能做，別人做的就是賣台，這樣的標準誰能接受？