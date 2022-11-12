立法院長游錫堃今（12）日到新北市三重為民進黨市長候選人林佳龍站台，2人針對借不到選前之夜場地輪番抨擊對手，稱林佳龍也遇到游錫堃8年前被打壓的遭遇。國民黨主席朱立倫今天下午對此表示，國民黨在台北市也借不到凱達格蘭大道，就努力找別的場地，民進黨8年前也是玩一樣的套路，不要透過申請道路的方式，創造政治議題、創造悲情。

朱立倫說，我們在台北市盡最大努力，也申請不到凱道，我們就努力找新的場地，還有2個禮拜，如果林佳龍有什麼需要協助，大家可一起幫他找場地，不要一定要指定哪一條路，警方已經有規定不行，還非要這樣決定。

朱立倫強調，不要透過這樣申請道路的方式，創造另外的政治議題，我們在台北市申請不到凱道也就算了，就趕快找新的地方，8年前他們也是玩一樣的套路，有100個場地給他們用，他們不要嘛！就非要指定地方，來創造悲情。

朱立倫指出，台北市也不是只有凱道可以用，有太多的場地，我們用其他地方，所以在新北林佳龍有需要幫忙，我們大家一起幫忙找新的場地，不要一定要指定區運路，每條道路本來警方就有規定，我們都尊重。