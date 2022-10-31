BWF超級750系列法國羽球公開賽，寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，與大會第7種子、印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj RANKIREDDY）／謝提（Chirag SHETTY）爭冠，首局處於劣勢讓出的盧敬堯／楊博涵，次局曾19比17領先，可惜被對手連得4分拉尾盤，最終「楊肉盧」13比21、19比21飲恨奪得亞軍。對此，國民黨桃園市長候選人張善政今（31）日更在臉書上為他們喝采，引發討論。

張善政在臉書上先是恭喜楊博涵和盧敬堯在法羽男雙決賽奪下生涯最佳成績，張善政也提及，他一直持續在心底默默為他們加油，這也是兩人從2016年開始合作雙打以來的最佳成績！張善政也期待與祝福兩位未來再接再厲、突破自我，下一次把冠軍抱回家！張善政說，今年七月底，他第一次在桃園羽球協會座談時遇到楊博涵以及盧敬堯，有「楊肉盧」稱號的他們，是桃園在地培養出來的優秀羽球國手，也正在準備國際賽事。

張善政也分享，後來他們也邀請我一起打羽毛球，在九月中時來了一場小小的友誼賽，一起切磋球技。當時張善政也提到，桃園有許多傑出的運動選手，若是他當選市長後，將讓官方與民間企業聯手，在選手養成階段挹注資源，培養更多年輕好手，讓桃園成為最亮眼的運動城市。