在食品、服裝和外食支出帶動下，澳洲9月零售銷售額再度強勁增長，儘管通膨飆漲且利率上揚，該國的消費力仍然展現驚人的韌性。

澳洲統計局（ABS）周一公布，9月零售銷售額較8月成長0.6%，達到351億澳元（約224.8億美元），符合市場預期，並創下新高記錄。

與去年同期的封城時相比，9月零售銷售額暴增17.9%。

澳洲統計局零售部門主管Ben Dorber表示，許多零售商在9月為悼念英國伊麗莎白女王逝世所額外訂立的「全國哀悼日」（the National Day of Mourning）假期仍有營業，是食品、酒類和外食支出增加的原因。

數據顯示9月消費者支出穩健增長，料將成為澳洲央行明天連續第7月個月升息的主要原因之一。

該央行在10月初會後宣布只升息25個基點，令原本預期至少會升息50個基點以跟上聯準會步伐的投資人大感意外。

目前市場預期澳洲央行將在11月1日會議上升息25個基點，至2.85%，但考量第三季通膨意外炙熱，因此認為該央行重拾2碼升息幅度的機率也有20%。

由於房屋建築成本和汽油價格飆漲，澳洲第三季消費者物價指數（CPI）年漲7.3%，較第二季的年漲6.1%大幅升溫，並創下32年來新高。此外，備受關注的核心通膨指標—CPI截尾均值（trimmed mean），年漲6.1%，遠超出市場預期的年漲5.6%，距離澳洲央行設定之2%～3%目標區間又更遠了。