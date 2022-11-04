挪威央行在周四宣布升息25基點(1碼)，至2.50%，符合央行自己預期，但低於市場預期。挪威克朗隨後走弱。

挪威央行在上次會議升息50基點。該行周四指出，為了對抗逾5%的高通膨，可能在12月的會議再次提高利率。

此前路透調查25位經濟學家的預測，有12位預測本月升息25基點，另外有12位則預測加息50基點，一位經濟學家預測此輪升息將為75基點。

央行在一份聲明中表示：「根據委員會目前對前景及風險平衡的評估，政策利率很可能在12月進一步上調」。「前景比以往更不確定。未來的政策利率路徑將取決於經濟發展」。

在央行聲明公布後，挪威克朗兌美元匯率從10.28跌至10.33。

Nordea Markets說：「12月升息25基點也是最有可能的結果。儘管如此，我們不能完全排除加息50基點的可能性」。

挪威9月的核心通膨率為年增5.3%，高於分析師4.9%的預期，主為推升因素為食品和飲料成本上漲12.1%。