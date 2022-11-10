周三美股三大指數全面重挫約2%，打斷了連漲三天的升勢，費城半導體指數跌逾3%。共和黨在期中選舉贏的似乎沒有預期多，以及投資人開始觀望即將公布的關鍵通膨數據，這些數據將為利率未來會升多快、升多高提供線索。迪士尼和特斯拉股價重挫、美國債息上揚，以及加密貨幣交易所FTX的資金問題和比特幣大跌，亦給市場帶來壓力。

共和黨仍被看好將贏得眾議院的控制權，但勝負差距太近，民主黨的好表現出乎意料，讓共和黨本想席捲美國政壇的紅色浪潮最後可能變成小浪花。

通常受惠於民主黨取得領導優勢的清潔能源股走高，景順太陽能 ETF（Invesco Solar ETF）漲近1%。

美國10年期公債標售結果欠佳，導致公債殖利率進一步攀升，使美股主要指數盤中跌幅擴大。不過在周三晚些時候，美國債息已反轉下跌。

幣圈的紛擾亦給美股帶來壓力，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布退出交易，將不收購陷入流動性危機的同業FTX。比特幣價格應聲崩跌，再創熊市低點。

由於選舉結果尚未確定，投資人將注意力轉向周四公布的10月通膨數據。這些數據可能讓人更清楚了解聯準會是否將軟化其激進的升息立場。根據芝商所Fedwatch工具，市場對於聯準會12月將升息50個或75個基點仍是意見分歧。

★主要指數

道瓊指數跌646.89點或1.95%，收32,513.94點。

那斯達克指數跌263.03點或2.48%，收10,353.18點。

標普500指數跌79.54點或2.08%，收3,748.57點。

費城半導體指數下跌78.57點或3.14%，收2,424.82點。

★消息

美國10年期指標公債殖利率由升轉跌，尾盤回落3.1個基點，報 4.097%。美元指數一度0.91%，為110.64。

繼前一日大跌約3%後，原油期貨價格持續下挫，周四美國期油跌3.08美元或3.5%，收在每桶85.83美元，布蘭特期油跌2.71美元或2.8%，收在每桶92.65美元。數據顯示美國原油庫存增加幅度超乎預期，以及中國疫情反彈和嚴格的清零政策使需求前景蒙上陰影。

按市值計為最大加密貨幣比特幣大跌13.42%，觸及16,061美元，創下2020年11月以來新低。

美國將在周四公布具關鍵性的通膨報告，根據道瓊斯調查，受訪經濟學家預期美國10月總體CPI年漲7.9%，較9月份的年漲8.2%放緩。

根據目前計票結果，在參議院方面，共和黨和民主黨各拿下48席。在眾議院方面，共和黨拿下208席，但有16席遭到翻轉，民主黨拿下188席，有4席遭到翻轉。

喬治亞州務卿Brad Raffensperger表示，民主黨參議員Raphael Warnock和共和黨挑戰者Herschel Walker的參議院席次之爭將於12 月6日舉行第二輪投票。這表示直到12月初，參院到底由誰掌控可能都懸而未決。此外，內華達州參議員選舉結果也仍未抵定。

周三美股交投相對清淡，各交易所成交量總計116億股，過去20日均量118億股。