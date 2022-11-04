周四美股連跌第四個交易日，前一日聯準會再次升息75個基點，並暗示不會很快停止升息或轉向降息，以及最新發布的經濟數據幾乎沒能改變對聯準會將繼續升息、且升息時間將比先前預期更長的想法。

新發布的數據顯示美國勞動力市場仍然強勁，可能使聯準會維持其激進的升息路徑不變，儘管另一份報告顯示10月服務業增長放緩。

隨著操盤手消化最新的利率決議與央行談話，美國公債殖利率急升，給股市帶來壓力。對利率動向更敏感的2年期債息觸及2007年7月以來新高，而10年期指標公債殖利率跳漲9個基點，來到約4.15%，2年期與10年期債息曲線倒掛的幅度並創下新紀錄。

債息上揚使蘋果和Alphabet等大型成長股承壓，並拖累科技股和通訊服務股成為全日表現最差的族群。

投資人本就預期聯準會將升息75個基點，一開始也把央行會議聲明解讀為暗示未來將縮減升息幅度的鴿派立場，帶動周三美股盤中勁揚。但不久後即風雲變色，所有主要指數急轉直下，因聯準會主席鮑爾於會後記者會上直言現在討論暫停升息「還太早」，以及利率到頂時的「最終利率」可能高於聯準會9月提出預測。

目前市場對於聯準會12月升息50個基點或75個基點的押注大致為五五分，但聯邦基金利率至少要升至5%才會到頂已經成為新的共識，此前交易員預期最終利率將介於4.50%～4.75%。

分析師大多預期直到通膨明顯降溫且聯準會將停止升息之前，市場將繼續上下拉鋸。投資人將密切關注周五公布的非農就業報告，以尋找央行升息開始對經濟造成顯著影響的跡象。

★主要指數

道瓊指數跌146.51點或0.46%，收32,001.25點。

那斯達克指數跌181.86點或1.73%，收10,342.94點。

標普500指數跌39.80點或1.06%，收3,719.89點。

費城半導體指數跌35.62點或1.53%，收2,292.85點。

★消息

勞工部公布，上周（截至10月29日）初次請領失業給付人數周減1000人，為21.7萬人，少於市場預期的22萬人，並接近歷史低點。不過，截至10月22日止當周持續請領失業金人數增加4.7萬人，為148.5萬人，超出市場預期的145萬人，並創下3月以來新高。

商務部公布，美國9月貿易逆差從8月的657億美元擴大到733億美元，超出市場預期的逆差722億美元。進口成長1.5%，約為3313億美元，出口下滑1.1%，約為2580億美元。

ISM美國10月服務業指數從9月的56.7下滑至54.4，創下5個月新低。9月工廠訂單和耐久財訂單終值分別成長0.3%和0.4%，符合市場預期。

在升息前景帶動下，周四美國10年期公債殖利率一度飆升16.2個基點，報4.223%，尾盤漲9個基點，來到約4.15%。2年期債息飆破4.7%，尾盤報4.7117%，盤中一度大漲17.5個基點，報4.745%。美元指數大漲1.46%。

周四倫敦布蘭特期油跌1.5%，收在每桶94.67美元，紐約期油跌 2.0%，報每桶88.17美元。聯準會將繼續升息帶動美元大漲，並使經濟衰退疑慮升高，給原油價格帶來壓力。

根據彭博調查，受訪分析師預期周五出爐的美國10月非農就業新增19.5萬個，失業率將維持在約3.6%。