美國期中選舉結果未明，民主及共和兩黨競爭激烈，目前仍不清楚誰能掌控國會，美股主要指數今天收跌，未延續最近幾天的漲勢。

道瓊工業指數下跌646.89點或1.95%，收32513.94點。

標準普爾500指數下挫79.44點或2.08%，收3748.67點。

那斯達克指數挫跌263.02點或2.48%，收10353.18點。

費城半導體指數重挫78.57點或3.14%，收2424.82點。（譯者：陳正健）1111110