鴻海(2317)今（10）日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，雖然疫情影響鄭州廠區生產，使集團近日調降內部展望，但預期第四季營收仍將較第三季成長、持平去年同期，全年營運預期維持成長不變。明年則延續較保守看法，將密切觀察3大因素、盡全力維持穩健營運。
鴻海預期，第四季營收將季增3～15％、約略持平去年同期。其中，以電腦終端產品季增、年增逾15％最強，元件與其他產品季增、年增3～15％居次。消費智慧產品估季增3～15％、但年減3～15％，雲端產品估季減3～15％、但年增3～15％。
整體而言，鴻海對今年全年營收維持成長3～15％預期。其中，消費智慧產品由原預期約略持平調升為成長3～15％，雲端網路產品由原預期成長3～15％調升為成長逾15％，電腦終端、元件及其他產品則均維持成長3～15％預期不變。
展望2023年，劉揚偉表示，集團年初對全年展望均會較保守看待，但近年每年實際表現都比預期好，今年迄今表現亦優於內部預期。根據目前能見度，仍會維持先前較保守看法，並密切觀察通膨、疫情、國際政經局勢等3大影響因素，盡全力維持穩健營運
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