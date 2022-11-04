澳洲央行周五下修經濟增長預測，並警告即使央行極力想避免經濟陷入全面衰退，但仍有必要進一步升息以降低飆升的通膨。

在周五發布的季度貨幣政策聲明中，澳洲央行預期薪資將加速增長，因此上修通膨預測，並預估明年失業率將升高。

根據最新預測，即使該央行持續升息，直到2024年底，澳洲通膨也無法重返央行設定之介於2%～3%目標區間，意味著這將是一場漫長而艱辛的戰爭。澳洲央行表示，這些預測存在諸多不確定性，使實現通膨目標同時維持經濟穩定的道路變得狹窄。

澳洲央行並表示，電力和汽油價格大漲，可能使通膨回到目標區間的速度減慢，而再次發生的水患則已打亂國內的食品供應。明年澳洲的電費和油價估將上漲20%～30%。

該央行最新預測消費者通膨將在今年底到頂，達到約8%，高於8月預估的峰值7.75%。該報告並將今年的核心通膨指標（CPI截尾均值,trimmed mean）預測，從8月預估的6.0%上修至6.5%。此外，該央行預估到2024年底，這兩項通膨指標都只會放緩至3.2%。

澳洲央行預估今年薪資增長3.1%，並在2023年和2024年增長3.9%，薪資漲幅將創下多年來新高。

今年的經濟增長預測下修0.3個百分點，至2.9%，而2023年和2024年成長預測分別下修至1.4%和1.6%。該央行維持失業率預測不變，預估到今年底失業率將保持在3.4%的近50年低點處，並在2024年底升至4.3%。

這些預測的假設基礎是利率在2023年中到頂，達到約3.5%，然後在2024年底回落到3%。

澳洲央行本周二（11月1日）再度將現金利率調升25個基點，至2.85%，創下9年新高，自5月啟動緊縮周期以來已累計升息275個基點。在連續4次升息50個基點後，該央行10月僅升息25個基點，在全球主要央行中率先放緩緊縮步伐。

雖然抑制通膨同時不讓經濟陷入衰退的路徑變窄，但澳洲央行仍然重申全力讓通膨重回目標的決心，並警告利率有必要進一步升高。

季度貨幣政策聲明中表示，如果未來決策理事會認為需要加大升息幅度以確保通膨回到目標水準，它會這麼做；同樣地，如果情況讓理事會必須在一段時間內維持現金利率不變，它也會這麼做。

市場預期澳洲央行12月將再次升息25個基點，並預期利率在明年7月到頂，達到約4.1%。