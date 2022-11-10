第3季經濟成長優於預期的菲律賓政府10日表示，這次經濟表現雖出乎意料地亮眼，但在利率上升以及通膨大漲下，希望不要影響到當地消費者支出意願。

根據菲國官方數據，內需大爆發之下，第3季GDP年增7.6%，明顯高出路透社彙整預估值6.3%，此外，也比第2季7.5%要高一點，但還是不及首季的8.2%。

若以單季相比，菲國GDP上季也增加2.9%，大於第2季衰退0.1%。菲律賓政府甚至預估，今年GDP有機會超越之前訂的目標6.5%至7.5%。菲國政府指出，還是得面臨當地通膨居高不下的問題。

菲幣披索疲弱，今年迄今已貶12%左右，導致進口成本更貴，當地10月通膨率已逼近14年高點。由於上季GDP數字頗優，加上參考美國最新升息作法，17日菲國央行舉行既定會議時，可能會再度升息，外界預估會1次升3碼。

菲國央行在2022上半年啟動這次升息周期後，目前當地利率也從低點2%，增至4.25%。升息幅度不算小，但菲律賓經濟成長似乎沒受到壓抑。在國門大開之下，菲國今年前9個月的GDP，平均高達7.7%。

為了確保消費不會縮手，菲國央行表示會實施緊縮政策力抗通膨。菲律賓第3季家庭消費年增8%，雖然低於第2季8.6%，但高於2021年同期7.1%。經濟學者認為，菲國通膨這麼高，民眾消費還能這麼強，實在是個想不到的意外。