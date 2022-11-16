受到科技股和大宗商品股的提振，歐洲股市周二收漲；此前美國公布弱於預期的生產者通膨數據，激勵了人們對於聯準會在未來幾個月不那麼激進升息的希望。

周二歐洲Stoxx 600指數收漲1.58點或0.37%，為434.44點，為連續第四個交易日的上漲，並且在美生產者價格資料公布後，收復盤中的跌勢；該數據進一步證明通膨已經開始回落。

隨著美國債殖利率下降，歐元區的也下滑；歐洲的科技股也上漲1.7%。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說：「投資人看到通膨的迷霧略有消散，特別是在美國」。

歐元區將在本周四公布通膨數據。

歐洲央行官員Francois Villeroy de Galhau表示，央行將升息到2%以上，但是在2%以上的升息將更緩慢。

歐股基準指數仍在近11周高點，但歐股今年以來已經下跌11.3%。

周二公布數據顯示，歐元區上季GDP初值預估，成長率與預期相符。另外由於預期11月通膨將下降，德國投資人信心再次上升。

Hewson說：「預計歐元區通膨率將在更長時間內維持較高水準，能源價格將持續削減歐元區消費者支出，這也是歐洲股市沒有顯得如此活躍的一個原因」。

歐洲的油氣股和礦業股皆上漲逾1%。

在花旗上調股票評級，從中性調為買進之後，法國辦公室支援供應商Teleperformance大漲10%。該公司在遭到哥倫比亞政府調查其勞動現況後，已同意與該國勞動部進行商談。

沃達豐(Vodafone)大跌7.9%，為歐股帶來最大拖累；此前該電信商下調全年自由現金流預測，並稱年度獲利將位於財測區間的底部。

丹麥醫療設備供應商Ambu在公布謹慎的年度財測之後，股價大跌14%。