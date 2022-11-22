在前一天潰敗之後，大宗商品股上揚，支撐了歐股早盤氣勢；投資人同時也觀察到歐洲央行(ECB)官員們對利率走勢不同的評論。

周二歐洲Stoxx 600指數早市升0.93點或0.22%，為433.99點，指數並徘迴在近兩個月最高水準。

油氣股升3%，並且收復了周一所有失土；沙烏地阿拉伯部長否認了媒體的增產報導。此前華爾街日報稱，OPEC+集團正考慮增加供應。

礦業股也上漲1.4%；由於對中國疫情的擔憂，該板塊在周一下跌了1.6%。

ECB政策官員Robert Holzmann表態，支持在下一次會議將存款利率升息75基點(3碼)。而此前有兩位ECB官員則不約而同地支持較小幅度的加息。

義大利國家電力(Enel)升2.5%；該義國最大公用事業公司說，計畫出售210億歐元的資產，以降低負債，並將專注在六個國家的經營。

Prosus大跌3.8%，暫報55.93歐元，該荷蘭科技投資公司稱，預計4~6月的獲利，將為年減79.9%。