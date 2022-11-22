歐盟對俄羅斯的原油禁令將在12月生效，並於明年2月擴大到柴油產品。根據數據顯示，歐洲正趕在禁令生效前，大肆向俄羅斯進口柴油，光11月1日至12日期間的進口量，較10月大增126%。

商業內幕報導，歐洲貿易商在禁令生效前三個月大量囤積俄羅斯柴油，能源貨物分析追蹤公司Vortexa分析師蒙格（Pamela Munger）表示，自本月1日至12日，運往阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普（ARA）儲存區的俄羅斯柴油量來到每天21.5萬桶，較10月大幅成長126%。

報導指出，雖然開戰以來，歐洲對俄燃料進口已下降約50%，後者仍是歐洲最大柴油供應國。能源顧問公司Facts Global Energy分析師林德（Eugene Lindell）預估，歐洲必須確保每天50萬至60萬桶的柴油供應，才有取代俄羅斯產量的可能。

國際能源署（IEA）警告，柴油可能會成為歐洲能源危機的下一個引爆點，柴油價格高攀將助長通膨壓力，並給全球經濟帶來壓力，一旦2月禁令生效，歐盟成員國在非俄柴油的競爭將更加激烈。