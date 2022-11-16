彭博社16日報導，由越南最大財團Vingroup推出的電動車品牌，同時也是當地第一個汽車製造業者VinFast，正在考慮是否最早將於2023年元月到美國進行IPO（股票初次公開發行）。

據悉，藉由此次赴美掛牌樂觀來看，VinFast至少可籌到10億美元。不過，還是要視當時市場氛圍來決定。早在4月就已遞交IPO申請書的VinFast，已經在跟有興趣的金主商議，現在只是在找一個合宜的上市機會。

VinFast雖不願評論此IPO消息，但彭博社指出，一切細節都還是未定數，隨時都可能會改變。9月期間，VinFast財務高層曾說，希望能在2023年某個時間點舉行IPO。

VinFast已獲得美國北卡州政府所提供的12億美元，在當地興建電動車新廠的獎勵金。同時，VinFast在10月時，已同意跟中國大陸電池製造業者，也是全球第一大電池商寧德時代擴大合作事項，包括車輛底盤產品等。

7月時，VinFast已與銀行業者簽約，拿到至少40億美元貸款，做為美國擴張事業版圖的資金。這家背後有富爸爸Vingroup撐腰的越南車商表示，全球目前到手的電動車訂單數量已達7.3萬輛。