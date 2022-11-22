高雄一名31歲謝姓男子與前女友分手後，竟偷在前女友的機車及其父親車上置放GPS追蹤器，偷窺2人的行跡，犯行曝光後謝男遭到檢察官起訴。橋頭地院審結，依犯無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決書指出，謝姓男子與前女友因故分手，卻為了得知前女友的行蹤，於今年3月間借來不知情的郭姓友人之行動電話卡，插入自己的手機中，將手機塞入前女友父親的自小客車車牌後方，再藉由手機軟體偷窺前女友父親的行蹤。

同月間，謝男將GPS定位器裝設於前女友機車的前車輪上方，藉此透過GPS回傳的定位功能，追蹤前女友的蹤跡與活動，全案直到前女友父親將車駛至保養廠保養，才發現車牌後方黏貼著手機，隨即報警處理，謝男則依違反妨害秘密罪遭到橋頭地檢署起訴。

橋頭地院審後，法官認為，謝男僅因與前女友有感情糾紛，未思理性溝通解決，竟為求掌握前女友行蹤，而在前女友及其父親車上裝設可竊錄非公開活動的裝置，已經侵害2人隱私，惟念及謝男犯後坦承犯行，態度尚可，無前科等情狀，依犯無故竊錄他人非公開活動2罪，共處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。