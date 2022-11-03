周三美股陷入劇烈震盪，終場主要指數全面重挫，標普500指數創下10月7日以來最大單日跌幅。聯準會一如市場普遍預期、連續第四次將基準利率提高75個基點，並暗示可能即將縮小升息幅度，一度帶動華爾街股市勁揚，道瓊指數曾大漲逾400點。但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後強調通膨仍然太高，並暗示未來將繼續升息，且最終利率水準可能高於先前預期，此番發言澆熄了央行政策聲明一開始引燃的樂觀情緒。

儘管10月份的表現十分亮眼，道瓊指數月線大漲近14%，創下1976年以來最佳單月表現，標普500指數和那斯達克指數分別上漲約8%和3.9%，但截至周三，今年以來道瓊指數仍然下跌逾11.5%，標普500指數跌21.1%，那斯達克指數跌32.7%。

★主要指數

道瓊指數跌505.44點或1.55%，收32,147.76點。

標普500指數跌96.41點或2.50%，收3,759.69點。

那斯達克指數跌366.05點或3.36%，收10,524.80點。

費城半導體指數下跌74.28點或3.09%，收2,328.47點。

★消息

美國人力資源服務公司ADP公布，10月美國民間就業新增23.9萬人，超出9月下修後的增加19.2萬人與市場預估的新增19.5萬人，且薪資較去年同期勁揚7.7%，顯示在聯準會強力升息之下，美國就業市場仍然強勁。ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，整體而言，雖然已有初步跡象顯示聯準會的舉措削弱了需求，但目前只有部分特定的就業市場受到衝擊，對利率敏感的公司開始縮減人力。

聯準會延續自80年代初沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮路徑，周三宣布將聯邦基金利率目標區間再度調升3碼，至介於3.75%至4.00%之間，再創2008年以來新高，但會議聲明出現新的字句，提到了聯準會已經開始注意其超大幅度的升息可能對經濟造成的影響，這緩解了再次大舉升息的衝擊，並一度給美股帶來提振。不過，聯準會主席鮑爾會後表示，對抗通膨的戰爭「遠未結束」，現在討論暫停升息「還太早」，「我們還有一些路要走，自上次會議以來發布的數據意味著最終利率水準將高於此前預期」。他並提到由於物價壓力緩解的速度緩慢，今年美國經濟實現軟著陸的機率已經縮小。這些發言導致美股急轉直下。

聯準會再度升息75個基點，以及鮑爾釋出鷹派訊息，周三美國公債殖利率盤中由跌轉升，10年期指標公債殖利率尾盤上漲3.2個基點，報4.084%。對利率更敏感的2年期債息上漲6.6個基點，報4.603%。

投資人將密切關注周四公布的請領失業給付數據和周五公布的10月非農就業報告，並以從中取得聯準會未來升息路徑的線索。

美國各交易所成交量總計為128億股，過去20日均量為115.7億股。